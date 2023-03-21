İsrail ordusundan Netanyahu'ya tehdit!

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu "Silah Arkadaşları" isimli grup bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Grubun kurucularından Yarbay Ron Sharf, iktidarın yasaları Meclisten geçirmesi durumunda yedek askerlerin orduda hizmet etmeyi reddettiklerini beyan edecekleri bir dilekçe için imza toplayacaklarını ve "on binlerce yedek askerin" buna katılmasını beklediklerini açıkladı.

''Kırmızı çizgiye yaklaşıldı''

Yargı düzenlemesinin hükümete "sınırsız güç vereceğini ve İsrail'i bir diktatörlüğe çevireceğini" belirten Sharf, Savunma Bakanı Yaov Gallant'a yasamayı durdurma çağrısı yaparak "Ordu gözünüzün önünde parçalanıyor ve siz 11 haftadır buna sessiz kalıyorsunuz. Çıkıp bu yasalar lehinde oy kullanmayacağınızı söyleyin, en azından bunu yapın." ifadelerini kullandı.

Sharf, İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin yasaları yaklaşık 1,5 ay erteleyeceği fakat iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olacağı yasa teklifini yakında Meclise getireceği yönündeki haberlerin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrailli asker, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin "kırmızı çizgiye" yaklaşıldığı uyarısında bulunarak eylemlerini ileri bir seviyeye taşımaktan başka çareleri kalmadığını kaydetti. Yedek askerler grubunun yarın başkent Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun katılacağı bir toplantının yakınlarında protesto planladığı belirtildi.

Ordudaki iha operatörlerinden yargı düzenlemesine karşı açıklama

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusunda görevli 236 yedek asker insansız hava aracı (İHA) operatörü, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin yasaları Meclisten geçirmesi durumda askeri görevlerine devam etmeyeceklerini açıkladı. İHA operatörleri, hükümete yasamayı "bir an önce" durdurma ve muhalefetle müzakerelere oturma çağrısı yaptı.

İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercii olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip. Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 11 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı yüzlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı. İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.