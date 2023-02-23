İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne saldırı
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine dün düzenlediği baskında biri çocuk 11 Filistinliyi öldürmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 6 roket fırlatıldığı, bunlardan 5'inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin ise açık araziye düştüğü aktarıldı.
İsrail ordusu, yaptığı ikinci açıklamada, Gazze Şeridi'nde aralarında Filistin direniş örgütü Hamas'a ait olduğu iddia edilen silah depolarının da yer aldığı bazı hedeflerin sabaha karşı İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.
İsrail Gazze'deki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 23, 2023
🔹İsrail hava uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. pic.twitter.com/mR8kmc0H98
Yorumlar