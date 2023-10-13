İsrail ordusu Gazze'de sivil konvoyu vurdu!
İsrail ordusu yerinden edilmiş insanların konvoyunu bombalarken, en az 70 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatacağı kara operasyonu öncesi Filistinli siviller, güney bölgelerine doğru yola çıkarken kötü haberler gelmeye devam ediyor.
İsrail ordusu sivil konvoyu hedef aldı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.
Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.
Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.
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