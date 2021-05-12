İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi!

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Belediye Başkanı Yair Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına geç saatlere kadar devam etti. İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk, 35 Filistinli hayatını kaybetti, 233 kişi yaralandı. Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılar devam ederken, İsrail'in Lid kentinde de sokaklar adeta savaş alanına döndü.

CENAZE TÖRENİNDE GERİLİM

Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için düzenlenen cenaze töreninde, bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması, Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.

"RESMEN İÇ SAVAŞ PATLAK VERDİ"

Cenaze töreni sonrası kentte gerilim giderek artarken, Kentin Belediye Başkanı Yair Revivo, Başbakan Benyamin Netanyahu'dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. "Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar" diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" dedi.

KENTİN KONTROLÜ TAMAMEN ÇIKABİLİR

Lid'de meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akka'daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı. İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm uçuşları durdurdu. İsrail işgali altındaki Hayfa Bölgesi'nde bulunan Umm al-Fahm'de Filistinliler ayaklandı.

1966'DAN BERİ İLK KEZ OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail'in Times Of Israel gazetesindeki haberde ise olağanüstü hal kararının İsrail vatandaşı Filistinliler için kullanılması durumuyla 1966'dan beri ilk kez karşılaşıldığı belirtildi. Haberde İsrailliler ve Filistinlilerin aynı şehri paylaştığı Lid'de çıkan olaylar sonucunda sinagogların ve çok sayıda arabanın da yakıldığı ifade edildi.