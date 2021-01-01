İsrail hükümeti, Türkiye’den gelen ilişkileri geliştirme mesajlarını değerlendirmek için toplandı

İsrailli yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail ile ilişkileri geliştirmeye yönelik sözleri sonrası İsrail hükümetinin bir araya gelerek bu ifadelerin samimiyetini değerlendirdiğini ve Türkiye’ye farklı kanallardan mesajlar göndermeye karar verdiğini belirtti.

Son dönemde Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirileceğine dair iddialar çoğalırken konuya dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre İsrail hükümet yetkilileri Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Türkiye’den gelen son mesajların görüşüldüğü toplantıya Dışişleri Bakanı Aşkenazi’nin yanı sıra üst düzey Başbakanlık, savunma ve Mossad yetkilileri de katıldı.

Yetkililere göre toplantıda yapılan görüşmeler sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi, Türkiye’ye farklı kanallar üzerinden bazı mesajlar gönderilmesini belirledi.

Öte yandan Türkiye’den gelen mesajlara açık bir reaksiyon gösterilmeyeceği, ancak farklı kanallar üzerinden gönderilecek mesajlar ile iletişim kurulacağı ve ifadelerin samimiyetinin ölçüleceği kararlaştırıldı.

Kaynak: https://www.axios.com/israel-turkey-relations-erdogan-37e85ae6-4078-4daa-b810-98b30683d6b8.html