AjansHaber.com.tr Dünya Kovid-19'lu Filistinli tutukulu sayısı 156 oldu

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 156’ya yükseldi

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 156'ya çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyinde yer alan Negev hapishanesinde perşembe günü 16 Filistinli mahkumda daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

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Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 140 olarak açıklanan İsrail cezaevleri genelinde Kovid-19 tespit edilen tutuklu sayısı 156'ya yükselmiş oldu.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamalarda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında Kovid-19’un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulunulmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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