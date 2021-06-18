İsrail güçleri Filistinli göstericilere saldırdı: 5 yaralı

Yerel kaynaklar, Filistinlilerin Nablus’a bağlı Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla gösteri düzenlediğini duyurdu.

İsrail güçlerinin müdahalesinde çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Gösteriye müdahale

İsrail güçlerinin göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 5 kişiyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği bilgisine yer verildi.

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi’ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler Beyta beldesinde zaman zaman gösteriler düzenliyor.