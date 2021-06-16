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İsrail güçleri, bir Filistinliyi başından vurarak ağır yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride bir Filistinliyi başından vurarak yaraladığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, Filistinlilerin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinlinin İsrail güçlerince başından vurulduğu ifade edildi.

Durumu ağır olduğu dile getirilen Filistinlinin Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler Beyta beldesinde zaman zaman gösteri düzenliyor.

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