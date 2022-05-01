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İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki El-Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında aralarında İslami Cihad yetkilisinin de yer aldığı 3 kişiyi gözaltına aldı

 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 5 Filistinlinin yaralandığı, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Ramallah kenti yakınlarındaki Celzun Mülteci Kampı'nda bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail askerleri, aralarında İslami Cihad Hareketi liderlerinden Said Nahla'nın da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Celzun Kampı'ndaki baskın sırasında 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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