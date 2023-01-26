İsrail güçleri 17 yaşında bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, bir İsrail askerini öldürmekle suçlanan, günlerce süren aramanın ardından Ekim 2022'de öldürdüğü Udey et-Temimi'nin evini yıkmak üzere Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Haberde, yıkıma tepki gösterenlere ateş açan İsrail askerlerinin, 17 yaşındaki Muhammed Ali Muhammed Ali'yi öldürdüğü belirtildi.

Muhammed Ali'nin ağır yaralı olarak Hedasa Hastanesine kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği, İsrail güçlerinin Filistinlinin cenazesini ailesine teslim etmeyi reddettiği aktarıldı.

İsrail güçleri "kalabalık" bir baskın gerçekleştirdi

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki baskının, Ekim 2022'de bir İsrailli askerin öldüğü saldırıyı düzenleyen Udey et-Temimi'nin, Şuafat Mülteci Kampı'ndaki evini yıkmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail polisi yaklaşık 300 polisin Şuafat Mülteci Kampı'na girdiğini, baskına askerlerin de destek verdiğini bildirdi.

Polisin yazılı açıklamasında Emniyet Teşkilatının kararı doğrultusunda evin yıkımına karar verildiği kaydedildi.

Yıkımın ardından İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve kauçuk kaplı metal merminin yanı sıra ses ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Şuafat Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinlinin göğsünden vurularak ağır yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 8 Ekim 2022'de Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasına ateş açarak İsrailli bir kadın askerin ölümüne bir başka askerin de ağır yaralanmasına yol açmakla suçlanan Temimi'yi, günlerce süren aramaların ardından 19 Ekim'de Doğu Kudüs'te öldürmüştü.