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İsrail Gazze'de sağlık merkezini hedef aldı

İsrail'in Gazze şeridindeki bir sağlık merkezini vurduğu, hasar gören binanın hizmet veremez hale geldiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sağlık kurumlarını kasıtlı şekilde hedef alması kınandı.

Kurum hizmet veremez hale geldi

İsrail'in son olarak Derc Şehitleri Sağlık Merkezi'ni 2 füzeyle vurduğu ve binada büyük hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, kurumun hizmet veremez hale geldiği kaydedildi.

İsrail'in yargılanması talep edildi

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma acilen konuya müdahale etmesi ve sağlık kurumları ile personelinin korunması çağrısında bulunulurken, İsrail'in Filistin halkına, sivil kurumlara ve sağlık merkezlerine yönelik söz konusu saldırıları nedeniyle yargılanması talep edildi.

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