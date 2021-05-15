İsrail, Gazze'de medya binasını vurdu

İsrail ordusu son olarak Gazze'de bulunan 'Cela' adlı Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofisinin de bulunduğu binaya saldırı düzenledi.

4 FÜZEYLE VURULDU

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

#SONDAKİKA

İsrail savaş uçakları, Gazze'de çok sayıda medya ofisinin bulunduğu binaya ilk saldırıyı gerçekleştirdi



🔹Binada El Cezire, BBC ve AP’nin yayın ofisleri bulunuyor. pic.twitter.com/ttmIsXPe2B — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 15, 2021

Binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıkarken, hava saldırısının ardından Gazze'deki direniş gruplarının İsrail'e roketlerle karşılık verdiği öğrenildi.

SALDIRI ÖNCESİ TAHLİYE EDİLDİ

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu. Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti. Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.