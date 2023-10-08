İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 bölgeyi vurdu

İsrail, Hamas'ın füze saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'de 800 bölge vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dünden bu yana Gazze Şeridi’nde 800 bölgeyi vurduğunu aktararak, operasyonlara 50'den fazla savaş uçağının katıldığını ifade etti.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında 20’si çocuk 370 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 200 kişi de yaralandı.

İsrail tarafında ise 700 kişi hayatını kaybetti, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı. İsrailli yetkililer, en az 100 İsrail vatandaşının ise Gazze'de esir tutulduğunu açıkladı.