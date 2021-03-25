İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilişkileri canlandırma konusunda olumlu yaklaştığı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye baskı yaptığı görüşüne yer veren gazete, Türkiye ile olası bir iş birliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını öne sürdü.

İsrail medyası, İran'ı saf dışı bırakmak için Türkiye'ye büyük ihtiyaç duyduklarını okuyucularıyla buluşturdu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ortadoğu'da üç büyük güç ekseninin olduğu; Türkiye, İran ve İsrail ile Arap ortakları olarak bölündüğü vurgulandı.

TÜRK-İSRAİL DOSTLUĞU YENİDEN KURULMALI

İsrail'in son dönemde ilişkileri kopma noktasına getirdiği İran'a karşı en büyük kozu Türkiye ile sağlayabileceğini vurgulayan Haaretz, "Artık Türk-İsrail dostluğunu yeniden kurmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı.

"BIDEN YÖNETİMİ TÜRK TARAFINA BASKI YAPIYOR"

Türkiye'nin İran'a düşman olmadığı fakat Kafkasya, Irak ve Suriye'de politika uyumsuzluğu yaşadığını vurgulayan gazete, "Erdoğan, İsrail ile ilişkileri canlandırma konusunda olumlu. ABD Başkanı Biden yönetimi de Türk tarafına bu konuda baskı yapıyor. Şimdi yeniden güçlü diplomatik bağlar kurulmalı" görüşüne yer verdi.

İRAN TAMAMEN SAF DIŞI KALIR

Gazete, Türkiye ile olası bir iş birliği durumunda İran'ın bölgede tamamen saf dışı kalacağını aktardı.