İsrail-Filistin gerilimi Genel Kurul'da görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; "Filistin ve İsrail’de Başlayan Çatışmaların Diğer Bölgelere de Yayılmamasını, Sivil Can Kayıplarının Engellenmesini ve Bölgede Tansiyonun Düşürülmesini Teminen Ülkemizce Sergilenen Çabalar" konulu TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak genel görüşmeye başkanlık yapacaktır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı konuşma, 12 Ekim Perşembe saat 14.00'de gerçekleşecek.