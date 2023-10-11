AjansHaber.com.tr Gündem İsrail-Filistin gerilimi TBMM'de görüşülecek!

İsrail-Filistin gerilimi Genel Kurul'da görüşülecek

Meclis yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak. Genel Kurul'da yapılacak görüşmede çatışmaların diğer bölgelere yayılmaması, bölgede tansiyonun düşürülerek can kayıplarının engellenmesi konusunda Türkiye'nin girişimleri görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; "Filistin ve İsrail’de Başlayan Çatışmaların Diğer Bölgelere de Yayılmamasını, Sivil Can Kayıplarının Engellenmesini ve Bölgede Tansiyonun Düşürülmesini Teminen Ülkemizce Sergilenen Çabalar" konulu TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak genel görüşmeye başkanlık yapacaktır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı konuşma, 12 Ekim Perşembe saat 14.00'de gerçekleşecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
RTÜK Üyeleri belli oldu!
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar cezasız kaldı!
Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu!
Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
181 göçmen kaçakçısı yakalandı!
Hamas'ın verdiği süre doldu, roketler ateşlendi!