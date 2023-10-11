İsrail-Filistin gerilimi Genel Kurul'da görüşülecek
Meclis yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak. Genel Kurul'da yapılacak görüşmede çatışmaların diğer bölgelere yayılmaması, bölgede tansiyonun düşürülerek can kayıplarının engellenmesi konusunda Türkiye'nin girişimleri görüşülecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; "Filistin ve İsrail’de Başlayan Çatışmaların Diğer Bölgelere de Yayılmamasını, Sivil Can Kayıplarının Engellenmesini ve Bölgede Tansiyonun Düşürülmesini Teminen Ülkemizce Sergilenen Çabalar" konulu TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak genel görüşmeye başkanlık yapacaktır.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı konuşma, 12 Ekim Perşembe saat 14.00'de gerçekleşecek.
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