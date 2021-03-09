İsrail Enerji Bakanı: "Türkiye ile işbirliğine hazırız"

Steinitz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

▪️ “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Türkiye’nin faaliyetleri ve GKRY – Yunanistan ile çatışmaları bizim için sürpriz oldu.”

▪️ “Ancak olumlu konuşacak olursak, umarım Türkiye birgün bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun üyesi olur.”

▪️ “Ve umarım, çatışmak yerine GKRY, Yunanistan, Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle çabalarını koordine eder.”

▪️ “Umarım tutumlarını değiştirirler. Türkiye ile işbirliğine hazırız.”

▪️ “Geçmişte İsrail’den Türkiye’ye gaz ihracatını bile düşündük ama bu sonuçsuz kaldı. Ancak bazı görüşmeler vardı.”

▪️ “Türkiye’yi çatışma kaynağı yerine bölgesel işbirliğinin parçası olarak görmek isteriz.”

-KAYNAK: PARSSPLUS