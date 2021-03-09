İsrail Enerji Bakanı: "Türkiye ile işbirliğine hazırız"
İsrail Enerji Bakanı Steinitz, GKRY medyasına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye de değinen Steinitz, Türkiye’nin tutumunu değiştirmesini umduklarını ve Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Steinitz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
▪️ “Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Türkiye’nin faaliyetleri ve GKRY – Yunanistan ile çatışmaları bizim için sürpriz oldu.”
▪️ “Ancak olumlu konuşacak olursak, umarım Türkiye birgün bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun üyesi olur.”
▪️ “Ve umarım, çatışmak yerine GKRY, Yunanistan, Mısır, İsrail ve diğer ülkelerle çabalarını koordine eder.”
▪️ “Umarım tutumlarını değiştirirler. Türkiye ile işbirliğine hazırız.”
▪️ “Geçmişte İsrail’den Türkiye’ye gaz ihracatını bile düşündük ama bu sonuçsuz kaldı. Ancak bazı görüşmeler vardı.”
▪️ “Türkiye’yi çatışma kaynağı yerine bölgesel işbirliğinin parçası olarak görmek isteriz.”
-KAYNAK: PARSSPLUS
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