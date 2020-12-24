İsrail basınından Türkiye - İsrail ilişkileri hakkında çarpıcı iddia

İsrail basını, Türkiye - İsrail ilişkileri hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Walla haber sitesinin İsrailli yetkililer dayandırdığı raporunda, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Aliyev’in konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğü ve bu görüşmede olumlu bir tutum sergilendiği dile getirildi.

Walla’ya göre Aliyev’in danışmanları, Erdoğan’ın bu görüşmede olumlu bir tutum sergilediğini İsrail’e bildirdi.

Üst düzey İsrailli yetkililer: “Azerbaycan, iki büyük dostunun normal ilişkilere dönmesini istiyor. Aliyev, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi için adım atmaya başladı.”

Konuyla ilgili bir görüşme de Azerbaycan ve İsrail Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Başkanı Bayramov, İsrailli mevkidaşı Aşkenazi ile yaptığı görüşmede İsrail - Türkiye ilişkilerine değindi.

Üst düzey İsrailli yetkililere göre Bayramov, “Azerbaycan, Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için iyi bir dönemde olduğumuzu düşünüyor” dedi.

Öte yandan İsrailli yetkililer, Türkiye ile ilgili dikkatli olduklarını ve Türkiye ile ilişkileri düzeltmek uğruna Yunanistan ve GKRY ile ilişkilere zarar vermek istemediklerini belirtiyorlar.

Kaynak: https://news.walla.co.il/item/3407066

Kaynak: https://www.axios.com/azerbaijan-mediate-between-israel-turkey-erdogan-bb604eac-31d7-4dcf-b8a7-af6157328a50.html