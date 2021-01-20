İsrail, askeri tatbikatlarla Ürdün Vadisi'ndeki 1800 dönüm tarım arazisini tahrip etti

İsrail askeri tatbikatlarının, Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) Filistinliler tarafından tahıl ekilen 1800 dönüm araziyi tahrip ettiği belirtildi.

Ağvar Yerleşim Projeleri Sorumlusu Mutez Beşşarat AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, bu sabah zırhlı araçlar ve tanklarla Ürdün Vadisi'nin çeşitli yerlerinde askeri tatbikatlara başladığını ifade etti.

Askeri araçların Filistinlilerin buğday ve arpa gibi tahıl ekili yaklaşık 1800 dönümlük arazisini tahrip ettiğini kaydeden Beşşarat, İsrail ordusunun, yerleşim projeleri lehine olacak şekilde buralarda yaşayanları yerlerinden etmek için söz konusu arazilerde eğitim verdiğini aktardı.

Beşşarat, Filistinlilerin evleri, meraları ve tarlaları arasında gerçek mühimmatla gerçekleştirilen tatbikatların bölge halkını korkuttuğunu söyledi.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 15 kilometre genişliğinde 120 kilometre uzunluğundaki 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli, 13 bin de Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" edeceğini duyurmuştu.