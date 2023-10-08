İsrail, 24 yerleşim yerini tahliye etti!
İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.
Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.
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