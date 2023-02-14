Isparta'ya gelen depremzedeler tesislere yerleştiriliyor

Isparta Valiliği ve AFAD koordinesinde kente getirilen depremzedeler, tesislerde misafir ediliyor. Toplanan yardımlar, ihtiyaçları doğrultusunda depremzedelere teslim ediliyor.

KYK yurtlarında kalan, çocuk depremzedeler palyaço eşliğinde oyun oynadı, deprem psikolojiden çıkmaları için gönüllü ana sınıfı öğretmenleri çocuklarla ilgilendi.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Hatay'dan gelen depremzede İsmail Ören, AA muhabirine, yurtlarda temel ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılandığını söyledi.

Bölgede en önemli ihtiyacın sıcak yer olduğunu belirten Ören, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Pazar günü buraya geldik, kaldığımız ortam çok iyi, devlet bize bakıyor. Orada kalacak yerimiz yoktu." dedi.

Antakya ilçesinden gelen Mehmet Uzunparmak ise deprem anında çok korktuklarını dile getirdi.

Bölgede yıkımın çok büyük olduğunu anlatan Uzunparmak, "Can kayıplarımız var. Yerleştiğimiz yer şu anda iyi, sıcak suyu, yemeği, yerimiz var. Allah devletimize zarar ziyan vermesin." diye konuştu.

Aksude Uzunparmak, deprem bölgesinde zor durumda kaldıklarını dile getirerek, Isparta'da herkesin kendileriyle ilgilendiğini ifade etti.