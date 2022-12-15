Isparta'da hamile eşini öldürüp kayınvalidesini yaraladı!

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Yılmaz, öldürülen Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer A. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Ayhan Yılmaz, eşi ve kayınvalidesinin sürekli kendisine hakaret edip tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Eşini öldürdüğü silahı, tehdit edildiği için tanıdığı bir müteahhit aracığıyla temin ettiğini ileri süren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Olay günü eşimle konuşmaya gittim. Balkondan eve girdim. Nerede olduklarını biliyordum. Gelmelerini bekledim. Sonra eşim annesiyle geldi. Eve geldiklerinde kayınvalidem 'Sen neden buradasın, kızım seni istemiyor. Sen adam mısın? diyerek hakarette bulundu. Kayınvalidemi korkutmak için sağa sola ateş ettim."

Sanık 8 saat sonra teslim oldu

Sanık, olaydan sonra ağladığını ve 8 saat sonra teslim olduğunu anlattı.

Cinayeti işlediği dönemde bunalımda olduğunu dile getiren sanık Yılmaz, eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Müşteki tarafın avukatı Erol Taslak, duruşma sonrası gazetecilere, sanığın en yüksek seviyeden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Öldürülen kadının annesi Ayfer A. da yaşadığı acının büyük olduğunu belirterek, "Hiçbir anne bu şekilde bir acı yaşamasın. Aldığı ceza büyük olsun." dedi.

Mahkeme koruma kararı çıkarmıştı

Hızırbey Mahallesi'nde 21 Haziran'da Ayhan Yılmaz, hakkında koruma kararı bulunan hamile eşi Rabia Yılmaz'ı, evine girerek tabancayla öldürmüş, kayınvalidesi Ayfer A'yı yaralamıştı. Tutuklanan Ayhan Yılmaz hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.