AjansHaber.com.tr Gündem Isparta’da bir gece kulübünde silahlı kavga!

Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Isparta’da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde B.A ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hazır giyimcilerden rekor ihracat
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Gündemde sağlık çalışanlarının mali hakları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık sistemi vurgusu
Balıkesir'de katliam gibi kaza! 6 ölü, 12 yaralı!
Ege'de kimse bizi oldu bittiye getiremez
Yabancılara 1200 mahallede ikamet kapatılacak