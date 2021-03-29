Isparta'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmada, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen kent merkezinde 4, Şarkikaraağaç ilçesinde ise firari 1 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyede sevk edilen C.E, S.Ö, R.Ö, F.M.T. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.