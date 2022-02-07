Isparta Valisi görevden alındı

Günlerdir elektrik krizi yaşanan Isparta’da korona virüse yakalanan Vali Seymenoğlu, görevden alındı. Seymenoğlu yerine Ankara’dan vali görevlendirildi.

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Vali Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alındığı bildirildi. Seymenoğlu'nun yerine Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, yoğun kar yağışı sonrasında kentte baş gösteren 88 saatlik elektrik kesintisiyle başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Vali Ömer Seymenoğlu’nu geçici olarak görevden aldı.

Vali Seymenoğlu’nun aynı zamanda Covid olması görevden almaya gerekçe yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine Merkez Valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi.

Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmış, 2020 yılındaki kararnameyle merkeze çekilmişti.