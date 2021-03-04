İspanyol Kraliyet aile üyelerinin BAE'de aşı olmasına tepki yağdı

İspanyol gazetesi El Confidencial'ın haberine göre Kral IV. Felipe'nin kız kardeşleri Prenses Elena de Borbon ve Prenses Cristina, babaları eski Kral Juan Carlos'u ziyaret ettikleri Abu Dabi'de aşı oldu.

Prenseslerin babaları Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından geçen ağustos ayında ülkesini terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlamıştı.

Nüfusunun yüzde 60'ını aşılayarak aşı kampanyasında en hızlı ilerleyen ülkelerden biri olan BAE, sadece ülke vatandaşlarının ve oturum hakkı olanların aşılandığını savunuyor. İspanyol basını ise prenseslerin, "babalarını daha sık ziyaret edebilmek için aşı olmalarının kendilerine teklif edildiğini" söylediğini yazdı.

İspanyollar aşılanmayı beklerken kraliyet üyelerinin öncelikli gruplardan daha erken aşı olmasına halkın yanı sıra kabineden de tepki geldi. Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "çok çirkin" olarak tanımladığı konuya ilişkin, "Halkı temsil edenler olarak bizim örnek davranışlarda öncülük etmeliyiz" diye konuştu.

Yaklaşık 47 milyon nüfuslu İspanya'da, Our World In Data verilerine göre şu ana kadar 3,9 milyon kişi aşı oldu. Siyasilerin ve ordu mensuplarının öncelikli gruplardan daha önce aşı olduğu ortaya çıkması istifaları da beraberinde getirmişti.

Euronews Türkçe