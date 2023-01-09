İspanya'da Referandum'a gidiyor

Ülkenin kuzeyindeki Bask özerk parlamentosundaki aşırı sol görüşlü Elkarrekin Podemos-Birleşik Sol ittifakı, monarşi yönetim sisteminin son bulması talebiyle referanduma gidilmesi teklifini Bask parlamentosuna sundu.

Elkarrekin Podemos-Birleşik Sol ittifakının Sözcüsü Miren Gorrotxategi, "Juan Carlos'un İspanya'da diktatörlük dönemi sonrasında, diktatör Franco'ya bağlılığı nedeniyle göreve getirildiğini, kanlı bir mirası devralan devlet başkanının olduğu bir ülkede tam demokrasiden söz edilemeyeceğini" savundu.

Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV), "Baskıların kralı yoktur. İspanya Kralı, Kraliçesi veya diğer kraliyet üyeleri bizim değildir." açıklamasında bulunsa da monarşiyle ilgili tartışmaların Bask özerk parlamentosunda yapılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle teklife destek vermemişti.

Benzer bir karar teklifi, 2020 sonbaharında Bask özerk parlamentosunda sunulmuş ancak o dönem yapılan oylamada reddedilmişti.