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İspanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel kriz İspanya'yı da etkisi altına aldı. Batı Avrupa'nın en büyük ülkesi İspanya'da enflasyon rekor seviyelere yükseldi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son 8 aydır yükselişte olan enflasyon ekimde de arttı. İspanya'da enflasyon, ekimde yüzde 5,5 ile Eylül 1992'den sonra açıklanan en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon, eylülde yüzde 4 olmuştu.

Uzmanlar, tüketici fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinin; ham madde, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

 

 

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