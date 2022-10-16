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İspanya'da El Clasico heyecanı!

La Liga'da beklenen gün geldi çattı. Bernabeu Stadı'nda Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 17:15'te S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Haftanın son günü futbolseverlerin heyecana doyacağı bir gün olacak. Önce El Clasico’da Real Madrid - Barcelona karşı karşıya gelecek. Ardından saat 18:30’da Liverpool Manchester City maçı heyecanı yaşanacak. Premier Lig'in bu önemli karşılaşmasından sonra ise Süper Lig’de Beşiktaş - Trabzonspor maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Liderlik maçı olacak

Müsabaka öncesinde Real Madrid ve Barcelona 22’şer puana sahipler. Tam anlamıyla liderlik mücadelesi verecek olan iki ezeli rakip taraftarlarına 3 puanı hediye etmek istiyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan takım hem liderlik koltuğuna oturacak hem de rakibi ile arasındaki puan farkının 3'e çıkaracak.

Eksik isimler

Her iki takım için de oldukça önemli olan bu karşılaşmada Real Madrid’de Courtois ve Ceballos eksikler arasında bulunuyor. Barcelona’da ise Christiensen, Araujo, Bellerin ve Depay karşılaşmada forma giyemeyecekler.

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