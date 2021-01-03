İspanya'da 'çılgın' yılbaşı partisi 36 saat sonra polis baskını ile son buldu

İspanya'da tüm hafta sonu boyunca sürmesi planlanan yılbaşı partisi, polisin baskınıyla 36 saat sonra sona erdi.

Güvenlik güçleri, yasak olmasına rağmen etkinliği düzenleyenlerden ikisinin tutuklandığını, beşi hakkında ise soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis baskını sırasında partiyi terk etmek istemeyen bazı gençlerle polis arasında arbede yaşandı.

Barselona yakınlarındaki Llinars del Valles köyünde düzenlenen partiye katılan 200 kadar kişinin maskesiz olduğu da belirtildi.

Yerel yönetim de Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da yasak olmasına rağmen düzenlenen partiye dair soruşturma sözü verdi.

Öte yandan partiyi organize edenlerin 600 bin euro para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Covid-19'dan dolayı disko ve barların kapalı olduğu, restoranların kısıtlı hizmet verdiği İspanya genelinde, evde aile fertleri arasında en fazla 6 kişi toplanma izniyle saat 01.30'a kadar sınırlı olmak şartıyla yılbaşı gecesini geçirme izni veriliyor.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 milyona yakın vaka tespit edildi.