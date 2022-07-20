AjansHaber.com.tr Dünya İspanya'da aşırı sıcaklar çok sayıda can aldı!

İspanya'da aşırı sıcaklar çok sayıda can aldı!

İspanya'da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının 678 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 678 kişinin yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğünü belirtti
Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi sonrası konuştu
Türkiye'yi tartışmalı listeden çıkardı