İspanya Başbakanı Sanchez ülkede şiddete dönüşen gösterilere tepki gösterdi

Merida kentindeki bir etkinliğe katılan Sanchez, yaklaşık 90 kişinin gözaltına alınmasına, 100'e yakın kişinin yaralanmasına neden olan şiddet yanlısı gösterilere ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Sanchez, Katalonya sorunu ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla bağlantılı olarak ülkede son dönemde gündemde olan "demokrasi tartışmalarına" atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya, tam demokrasinin olduğu bir ülkedir ve demokratik ülkelerde ne şekilde olursa olsun şiddet kullanımı kabul edilemez. Şiddeti haklı çıkaracak hiçbir şey yoktur. Şiddet, bir özgürlük değil, demokrasiye ve başkalarının özgürlüğüne saldırıdır. Hükümet, her türlü şiddetin karşısında olacak ve vatandaşların güvenliğini garanti edecektir."

Sanchez, ayrıca ifade özgürlüğünün kapsamının sosyal medya başta olmak üzere genişletilmesi için İspanya'nın yasal düzenleme yapması gerektiğini kaydetti.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da meclis komisyonunda yaptığı konuşmada, rap sanatçısı Hasel'e destek gösterilerindeki şiddet eylemlerinin "hiçbir haklı yanı olmayacağını" söyledi.

Şiddet yanlılarını "hak kavramını yanlış kullanan bir azınlık" şeklinde niteleyen Marlaska, polisin göstericilere müdahalesine destek verdi.

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle terörü övmek ve Kral ile devlet kurumlarına hakaret etmekten 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla cezaevine konulmuştu.

Hasel hakkında, dün başka bir suçlamadan 2,5 yıl hapis cezası içeren yeni bir mahkeme kararı çıkmıştı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere, ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilip serbest bırakılmasını istiyor.

Merkezi Katalonya olan ancak tüm ülke geneline yayılan gösterilerin hafta sonu yüksek katılımla devam etmesi bekleniyor.

Katalonya'da öğrenci sendikaları Hasel'e destek için bugün ders bırakma eylemi yapıp gün boyu gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.