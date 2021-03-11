İspanya 11 Mart terör saldırılarının mağdurlarını andı

Madrid'deki Kraliyet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, bakanlar, Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ETA yanlısı bir politika izleyen EH Bildu dışındaki siyasi partilerin lideri de katıldı.

Kral 6. Felipe, burada yaptığı konuşmada, terör kurbanlarının toplumun hafızasındaki yerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin yakın tarih hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bunun için terör saldırılarında yaşanan olayların derslerde okutulması gerektiğini kaydeden İspanya Kralı, "Terörizm hiçbir zaman kazanmadı ve kazanmayacak. Terörizmin mağlup edilmesi özgürlüğün ve aklın zaferidir. Ve terörizm mağdurlarının sesini sınıflara taşımak, artık bir elzem olmuştur. Bu, aynı zamanda gençlerin her türlü radikalleşmeyi reddetmelerine yardımcı olacaktır." dedi.

Terörizm Mağdurları Vakfı Başkanı Tomas Caballero da "terörizm kurbanlarının onurunun korunmasını ve onlara verilen tüm kurumsal desteğin garanti altına alınmasını" istedi.

Cabellero, "Herhangi bir siyasi konjonktürün teröristlerin imajlarını aklamasına ya da yaşananların manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz. Demokrasiye yapılan bu saldırıları eğer küçümsersek, Avrupa Birliği'nin dayandığı değerlere de doğrudan saldırmış oluruz." diye konuştu.

11 Mart saldırısı

Terör örgütü El Kaide üyesi olduğu açıklanan teröristlerce, 11 Mart 2004'te Madrid'deki 4 banliyö treninde 4 dakika içinde 10 bombanın patlatılması sonucu 193 kişi hayatını kaybetmiş, 1800'den fazla kişi yaralanmıştı.

11 Mart saldırılarının zanlılarını bulmak için Madrid'in Leganes ilçesindeki bir apartmana 3 Nisan 2004'te yapılan polis baskınında ise teröristlerin bulundukları daireyi patlatması sonucu içerideki 7 terörist ile 1 güvenlik görevlisi ölmüştü.

Saldırıyla bağlantılı olarak yargılananlardan, çoğu Fas asıllı 22 kişi ceza alırken, bunlardan mevcut durumda 2'si İspanyol olmak üzere 8'i cezaevinde bulunuyor.

11 Mart aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin kararıyla, "Uluslararası Terör Mağdurları Günü" olarak tanınıyor.