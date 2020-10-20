İsmail Demir "Her şey vatan için'" notuyla paylaştı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı.
Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen yerli savunma sanayii ürünlerinin sahada kullanımına ait görüntülere yer verdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.
Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.
Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla Havada, Karada, Denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2020
HER ŞEY VATAN İÇİN 🇹🇷🇹🇷🇹🇷#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/a9gffvbHR2
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