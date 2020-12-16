İşletmelere büyük kolaylık: Hijyen Kod uygulaması

Sadece düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptıran işletmelerin üye olabildiği Hijyen Kod; 200 aşkın işletmede müşterilerin içini rahat ettiriyor.

Hijyen kod nasıl çalışıyor ve ne işe yarıyor?

Hijyen Kod üyesi olan her işletmeye özel bir Hijyen Kod oluşturuluyor.

İşletmenin yaptırdığı dezenfeksiyon işleminin ve aldığı önlemlerin gösterildiği bir video çekiliyor ve işletmeye özel olarak oluşturulan sayfaya yükleniyor.

Bu video sayesinde, müşteriler işletmede ve işletmenin paket servisinde bulunan kodu okutarak alınan önlemleri görüyor, aklında soru işareti kalmıyor. Yani müşteriler alınan önlemleri, yapılan dezenfeksiyon işlemlerini kendi gözleriyle görmüş oluyor. Böylece içleri rahat ediyor.

HİJYEN KOD MENÜ HİZMETİNİ İŞLETMELERE ÜCRETSİZ OLARAK SUNUYOR

Hijyen Kod’a üye olan restoran, kafe, otel gibi işletmelere talep etmeleri halinde temazsız, QR menü hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Pandemi süreciyle giden müşteriler, Hijyen Kod’la geri geliyor!

Hijyen Kod; pandemi sürecinden sonra ciddi şekilde müşteri kaybeden işletmelerin müşterilerini geri kazanması için oldukça önemli rol üstleniyor. Hijyen Kod yetkilileri; oldukça inovatif ve işlevsel olan bu hizmeti, çok uygun fiyatlarla sunuyor olmalarını şu cümlelerle açıklıyor: “İşletmelerin oldukça zor bir dönemden geçtiklerinin farkındayız. Amacımız; işletmelerin müşteri kaybettikleri bu dönemde onlara ek bir masraf, yük çıkartmak değil. Tam tersine müşterilerini geri kazanmaları için azami faydayı sunmak. İşte bu yüzden Hijyen Kod hizmetini her işletmenin kolayca ödeyebileceği bir ücretle yapıyoruz.”

Hijyen Kod ayrıca; konuyla ilgili tüm izinleri ve uygulama belgesine sahip profesyonel ekiplerle dezenfeksiyon hizmetini de müşterilerine sunuyor.

Düzenli dezenfeksiyon şart

Hijyen Kod’a üye olan her işletme düzenli olarak olarak dezenfeksiyon yaptırıyor olması şartı var.

Hijyen Kod’un sunduğu hizmetin tüm ayrıntıları www.hijyenkod.com’da da anlatılıyor. Hatta www.hijyenkod.com’da örnek bir işletme sayfası da mevcut.