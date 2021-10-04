İslam karşıtı karikatürist trafik kazasında öldü

İsveç'in güneyindeki Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Otomobilde ölen kişilerin karikatürist Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış ve karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. O tarihten bugüne dek adresini sürekli değiştirerek gizli bir yaşam süren Vilks'e İsveç hükümeti tarafından 2 koruma polisi tahsis edilmişti.