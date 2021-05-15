AjansHaber.com.tr Dünya Filistin için kritik toplantı

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere, yarın Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.

Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" ifadesi yer aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı"
İşgalci İsrail camileri de hedef aldı!
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz"
Radikal Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın planı
Başkanlık binasına asılan bayrakları paylaştı
Amerikalı model Bella Hadid'den Filistin'e destek
Hamile bir kadının da olduğu 6 kişi şehit oldu