İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu.
İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere, yarın Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere video konferans yöntemiyle toplanacak.
Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" ifadesi yer aldı.
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