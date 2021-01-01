İskoçya'dan yeni yılda bağımsızlık mesajı!

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmada uzlaştı.

İSKOÇYA AB'DE KALMAK İSTİYOR

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ise, 2016 referandumunda İskoçların neredeyse üçte ikisinin AB'de kalma konusunda oy verdiğini ifade ederek, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum düzenleme hakkını talep etmişti.

"İSKOÇYA, YAKINDA AB'YE DÖNECEK"

Sturgeon, son olarak yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskoçya yakında Avrupa Birliği'ne dönecek. Işıkları açık tutun." ifadeleri kullanırken, bir binaya yansıtılmış, "İskoçya Avrupa Birliği'ni seviyor" yazısının olduğu fotoğrafı da paylaşımına ekledi.