İskandinavya'nın en büyük havayolu şirketi SAS ABD'de iflas koruma başvurusunda bulundu

SAS’tan yapılan açıklamada, şirketin, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca borçlarının devam eden yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak amacıyla iflas koruma başvurusu yaptığı belirtildi.

Pazartes günü başarısızlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinden sonra pilotların son günlerdeki grevi, hava yolunun mali durumunu ve likiditesini baskı altına alıyordu.

SAS’ın, Covid-19 salgını sonrası toparlanma beklenenden daha yavaş olduğu için borç yükünü iki yıl içinde ikinci kez yapılandırmak için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kullanması dikkat çekti.

Başvuru belgesinde Danimarka, Norveç ve İsveç'in çok uluslu havayolu taşımacılığındaki grevin günlük maliyetinin 10 ila 13 milyon dolar olacağını belirtti. Uzmanlarsa en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde şirketin 4-5 hafta içerisinde nakit krizine girebileceğini belirtiyor.

Beklenenden daha önce iflas koruma başvurusunda bulunarak yönetimin paydaşlara durumun ciddiyetini göstermek istediği düşünülüyor.

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, bu yılın başlarında bir kemer sıkma programı açıklamıştı.

İsveç ve Danimarka devletlerine ait olan şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.