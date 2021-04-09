AjansHaber.com.tr Dünya İsrail polisi çocuklarının önünde müdahale etti

İşgalcilerin karşısına dikilip Mescid-i Aksa'ya girmek istedi!

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya almadığı çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ten yürek burkan bir görüntü geldi.

İşgalci güçler, bu sabah Mescid-i Aksa'nın girişlerini tutarak kimsenin geçmesine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen küçük bir çocuk, işgalcilerin bariyerleriyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

İsrail askerlerinin engel olduğu çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ailesinin çocuğa sarılarak teselli etmeye çalıştığı görülüyor.

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