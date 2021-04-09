İşgalcilerin karşısına dikilip Mescid-i Aksa'ya girmek istedi!
İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya almadığı çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.
İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ten yürek burkan bir görüntü geldi.
İşgalci güçler, bu sabah Mescid-i Aksa'nın girişlerini tutarak kimsenin geçmesine izin vermedi.
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen küçük bir çocuk, işgalcilerin bariyerleriyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.
İsrail askerlerinin engel olduğu çocuk, 'Oraya gitmek istiyorum' diyerek hüngür hüngür ağladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ailesinin çocuğa sarılarak teselli etmeye çalıştığı görülüyor.
İşgalci İsrail polisi çocuklarının önünde Filistinli adamı darbetti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 9, 2021
🔹İsrail polisinin Filistinli babaya saldırdığı anlarda küçük oğlu ve kızının ağlama krizine girdi
🔹Darbedilen adamı vatandaşlar dil dökerek polislerden kurtarabildi
🔹O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı pic.twitter.com/sVJylS3Ht5
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