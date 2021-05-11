İşgalcilerin algı operasyonu kamerada!

Mescid-i Aksa'ya hain saldırılar devam ederken işgalci yahudilerin kirli oyunu bir kez daha ortaya çıktı. Mescid-i Aksa’da kendini Filistinliler tarafından saldırıya uğramış gibi göstermeye çalışan fanatik Yahudiler, kıyafetlerini yırtarken kameralara yansıdı.

İsrail'in Kudüs'teki terör saldırıları devam ediyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptıkları saldırı sonrası devlet eliyle körüklenen şiddet olaylarında son olarak, işgalci İsrailliler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.

TERÖR SALDIRILARI KATLANARAK ARTIYOR

Fanatik Yahudilerin mabede girişini engellemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerden 285'inin yaralandı. Hastane kaynakları, ağır yaralılar olduğunu bildirdi.

Son olarak gece saatlerinde, İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 9'u çocuk en az 20 sivil hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Kudüs Günü'nde Mescidi Aksaya girmek isteyen bir grup Yahudi, ”Müslümanlar tarafından saldırıya uğradık” diyebilmek için kendi üstlerini yırttıkları görüntüler paylaşıldı. pic.twitter.com/qbpcahf8HE — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) May 10, 2021

ÜSTLERİNİ YIRTTILAR

İsrail devletinin ve İsraillilerin Filistinlilere yönelik terör saldırıları giderek şiddetini artırırken sosyal medyaya yansıyan görüntüler, iki yüzlülüğü gözler önüne serdi.

Mescid-i Aksa'yı işgal eden fanatik Yahudiler, işgalden önce saldırıya uğramış gözükmek için kıyafetlerini yırtarken kameralara yansıdı.