"İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı" sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1 Aralık 2022'de düzenlenen 2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İSG/2 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
İSG/2'ye yaklaşık 40 bin aday katılmıştı.
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