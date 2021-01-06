İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den istifa açıklaması

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" açıklamasını yaptı.

"SÜRPRİZ BİR KONU DEĞİL"

"Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim" diyen Bali, "Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil. Bu kural işlemeseydi de görevimi bırakacaktım" diye konuştu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Konu hakkında İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada, "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, bankamızın bu yıl mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Dün medyada Adnan Bali'nin görevinden istifa ettiğine dair haberler yer almıştı. Gelişmeler sonrasında İş Bankası'ndan bir açıklama yapılarak Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberler yalanlamıştı.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır'' ifadeleri kullanılmıştı.

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atanmıştı.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak atanmıştı.