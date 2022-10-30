İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde Herbert Park Hotel balo salonunda düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve İrlanda Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İrlanda'daki 60 civarında kordiplomatik temsilcinin yanı sıra Türk vatandaşları ve İrlandalıların katıldığı programda, başta İrlanda Dışişleri Bakanlığı devlet erkanı olmak üzere Senato Başkanını temsilen Senatör Victor Boyhan, Parlamento Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Charles Flanagan, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve akademisyenler de yer aldı.

Saat kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Büyükelçi Olcay, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

İrlanda adına konuşma yapan Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Charles Flanagan da ülkesi ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkilere değinerek Türkiye'ye yaptığı son ziyaretin başarılı geçtiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşı keman virtüözü Aleyna Tunca kısa bir konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ayrıca Devlet Konukevi Farmleigh Saat Kulesi, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.