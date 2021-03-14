İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Norveç’te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporların olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

Bunun ardından aşının kullanımı Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan’da durduruldu.

İrlanda’da 110 bin doz aşı uygulandı

Yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının uygulandığı İrlanda’da aşının kullanımı durduruldu.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından, aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.

AstraZeneca: Kanda pıhtılaşmaya dair kanıt yok

AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon aşıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

DSÖ: Aşının kullanılmaması için neden yok

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, aşıyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü söylemişti.