İran'dan Türkiye'ye yaptırım desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran, ABD'nin ülkemize yönelik aldığı yaptırım kararına sert çıktı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uzun süredir gündemde olan yaptırımlar, dün ABD'de tarafından resmen açıklandı. CAATSA yaptırımları adı altında ABD tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç çalışanı yaptırım listesine alındı.

S-400'LERİN ABD ASKERİ TEKNOLOJİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

"Türkiye'yi S-400 sorununu derhal ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'S-400 alımının Amerikan askeri teknolojisinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı' yönündeki görüşlerini Türkiye'ye 'en üst seviyede' ilettiklerini söyledi.

Pompeo, yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıklarının dondurulacağını, bu isimlere vize kısıtlaması getirileceğini belirtti. Yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyeceğini söyledi.

İRAN'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki törende okuduğu bir şiir nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran ise yaptırım kararı üzerine Türkiye'ye desteklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

RUSYA DA YAPTIRIM KARARINA SERT ÇIKTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise yaptırım kararına ilişkin "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi.

ALİYEV, YAPTIRIMLARI 'KABUL EDİLEMEZ' BULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki göstermiş ve kararı "kabul edilemez", "haksızlık" ve "hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde nitelendirmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin S-400 yaptırımı ile ilgili olarak "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu. Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.