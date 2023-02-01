İran'dan tuhaf bir karar: Köprüde dans eden çifte 10 yıl hapis cezası

İran'ın başkenti Tahran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden genç bir çifte 10 yıl hapis cezası verildi.

İran’da, rejime başkaldırının sembolü olarak görülen videoda 20'li yaşlardaki Astiyaz Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi "yolsuzluğu ve fuhuşu teşvik etmek" ve "ulusal güvenliği bozmak amacıyla bir araya gelmek" suçlarından ceza aldı. Çifte ayrıca internet kullanma ve İran dışına çıkma yasağı da getirildi.

Ailelerine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, çift'in mahkeme süreci boyunca avukatlarla görüştürülmediği ve kefaletle serbest bırakılmalarına dair girişimlerin de reddedildiği bildirildi.

İran yasalarına göre kamusal alanda dans edilmesine izin verilmiyor.