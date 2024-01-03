Katliam sonrası İran'dan açıklama!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman şehrinde 103 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Failler tespit edilip cezalandırılacak"

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden çok daha kararlıdır."

"Ezici ve kararlı cevap verilecek"

Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren İçişleri Bakanı Vahidi ise, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede ezici ve kararlı bir cevap vereceğini ifade etti.

Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.