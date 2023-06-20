İran'da sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı 13'e yükseldi!

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Şehram Seyyadi, son beş günde Kerec şehrinde sahte alkol (metanol) tüketimi nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 175'e çıktığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan 3'ünün daha hayatını kaybettiğini aktaran Seyyadi, böylece sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısının 13'e ulaştığını belirtti.



İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 16 Haziran'da 95 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığı ve bunlardan 10'unun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Alkollü içki dağıtanların tespiti için soruşturma başlatılmış ve soruşturmayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.