İran'da, protestolar yeniden sokağa taşındı!

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Gilan eyaletinin yönetim merkezi olan Reşt şehrinde sokağa çıkan kalabalık grup caddeleri trafiğe kaparak sloganlar eşliğinde yürüdü.

Şehrin farklı bölgelerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerin bazılarında, göstericilerin yolda ateş yakarak rejim karşıtı slogan attığı görüldü.

Elburz eyaletinin Kerec kentinde çekildiği belirtilen görüntülerde, kalabalık grupların yönetim karşıtı sloganlar eşliğinde cadde ve sokaklarda yürümesi yer aldı.

Başkent Tahran'ın Cemalzade Caddesi ve Tahranpars semti gibi yerlerde gösteri düzenleyen gruplar ise "siyasi tutukluların bırakılması" talebinde bulunarak yönetim karşıtı slogan attı.

Tahran'ın Veliasr Meydanı civarında da emniyet güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Kazvin'de 5 işletme "başörtüsüz kişilere hizmet verdiği" gerekçesiyle kapatıldı

İran'ın Kazvin eyaletinde "İslami ve ahlaki değerlere uymadıkları" gerekçesiyle 5 iş yerinin kapatıldığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kazvin Genel Savcısı Hüseyin Recebi söz konusu iş yerlerinin "başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi" nedeniyle mühürlendiğini belirtti.

Recebi, bir fast food restoran, bir ekmek satış yeri ve üç kafenin kapatıldığını bildirdi.

İşletmelere uyarıda bulunan Recebi, "İslami kurallara uymayan ve başörtüsü takmayan kişilere hizmet veren" dükkanların savcılığın emri ile bir haftadan bir aya kadar mühürlenerek kapatılacağını kaydetti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 18 Aralık'ta yayımladığı raporda, gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 2,5 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer yaşamını yitirenlerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Göstericilerden 2'si idam edildi

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.

Her iki kişinin de avukat seçme hakkından mahrum kalması ve idam kararlarının teamüllerin dışında ivedilikle uygulanması tartışmalara yol açtı.