İran’da Kasım Süleymani’nin mezarının yakınında patlama

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.

Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

Patlamada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu ise ölü sayısı hakkında bir açıklama yapmazken olayda 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.